L. Doğan Tılıç: 48 saat kala Kürt seçmenin kararının değişeceğine ihtimal verilmiyor

Aşağı tükürseler sakal yukarı tükürseler bıyık. O yüzden; Türkiye, Yeni Şafak, Akşam, Sabah, Star, Güneş gibi iktidarın sesleri mektubu ya görmemeyi ya da birinci sayfanın sağ alt köşesinde küçücük görmeyi yeğlediler. Kürtler görsün, ama bizim taban görmesin havasındalar!

Onları ürküten Yeni Çağ’ın, ilk sayfanın tepesine kocaman koyduğu haberin başlığı: “Bebek katilinden AKP’ye DESTEK”.

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Öte yandan, Öcalan’ınki de risk; AKP “Öcalan etkisi”ne sarılırken, o kendi etkisini teste soktu!

Mektubun HDP cenahında bir şaşkınlığı yol açtığı, tabanda kafa karışıklığı ve tereddüde yol açacağı söylenebilir. Ancak, o çevrelerden konuştuklarımdan hiç kimse seçimlere 48 saat kala Kürt seçmenin kararını değiştireceğine ihtimal vermiyor. Öcalan sevgisi olanların da, “baskı altında yazılmıştır, bir yerleri değiştirilmiştir” diye mektubu “hazmederek” yine bildiklerini yapacaklarını söylüyorlar.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı