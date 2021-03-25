L.Doğan Tılıç: 19 yıldır yapılan hep bu

Aslında, 19 yıldır yapılan hep bu, bir süre meşgul edilip sonra konuşmayı bıraktığımız konularla ilerlemek… Kâh AB üyeliği peşinden koşup kâh AB’den kaçarak, kâh Kürt açılımı yapıp kâh kapatarak, kâh Mısır’a hamle edip kâh öpücük atarak, kâh İstanbul Sözleşmesi imzalayıp kâh bir gecede çöpe atarak, kâh Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ilan edip kâh onu rafa kaldırarak yürünen bir yol…

Kâh seninle, kâh onunla, kâh bununla ve bazen ittiklerini bazen çekerek; kimi zaman ‘kullanışlı aptallar’la, kimi zamansa kullanımını güce ve paraya tahvil edenlerle yürünen bir yol.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı