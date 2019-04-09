L. Doğan Kılıç: AKP’nin hangi yola sapacağını haftasonuna kadar görmüş olacağız

Türkiye olağanüstü kritik bir haftaya girdi. Karar verilecek şey; artık İstanbul’da seçimi kimin kazandığı, İmamoğlu’nun belediye başkanı koltuğuna oturup oturmayacağı değil! Önümüzdeki birkaç günde, 1950’de çok parti rejime geçildiğinden bu yana, eksiği ve gediğiyle sandık sonuçlarına saygı temelinde işletilen bir sistemden sonunun gelip gelmediğine karar verilecek!

İçinde olduğumuz en kritik haftada, iktidarın önünde bu iki stratejik tercihin durduğunu söylemek mümkün: Ya İstanbul seçimini yeniletmek gibi bir yola başvurarak, dünyanın ve muhalefetin gayri meşru ilan edeceği bir iktidar sürdürmeyi göze alacaklar ya da sandıktan çıkan sonucu kabul edip ‘mevcut meşruiyet’leri içinde muhalif belediyelerin başarısızlığı üzerine bir 2023 stratejisi kurmayı tercih edecekler! Şimdi AKP böyle bir yol ayrımında ve hangi yola sapacağını da hafta sonuna kadar görmüş olacağız!

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L. Doğan Kılıç’ın yazısı