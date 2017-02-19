Kyrie Irving de ‘büyük resmi görenler’ kulübünde: Gözümüze baka bak yalan söylüyorlar, dünya yuvarlak değil düz

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers’ın yıldız oyuncusu Kyrie Irving, dünyanın yuvarlak değil düz olduğunu savundu.

‘Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar’

Takım arkadaşları Richard Jefferson ve Channing Frye’ın podcast yayınına katılan Irving, uzaylıların var olup olmadığına dair bir soruya, “Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar ve biz de bu söylenenleri hiç düşünmeden kabul ediyoruz. Mesela bize dünyanın yuvarlak olduğu öğretildi, ancak ben buna inanmıyorum. Dünya düzdür” yanıtını verdi.

‘Gönderdikleri hiçbir şey geri dönmüyor’

Güneş sisteminde gezegenlerin belli bir yörüngede hareket ettiğine de inanmadığını dile getiren yıldız oyuncu, “Gerçekten güneş sistemi içinde döndüğümüzü mü düşünüyorsunuz? Gönderdikleri hiçbir şey geri gelmiyor. Geri dönmüyor! Bize verdikleri bilgiler çok tutarsız” diye konuştu.