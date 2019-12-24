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Yaramazlara biraz batar!

Kyoto Üniversitesi: Şempanzeler de dans ediyor!

Japonya’da, Kyoto Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, ‘şempanzelerin de insanlara benzer şekilde dans ettiğini’ gözlemlediklerini açıkladı. Ekibin yedi şempanzenin katılımıyla yaptığı araştırmanın sonucu, insan olmayan primatların da müziğin ritmi karşısında tepkisiz kalmadığının başka deyişle dans kültürünün geçmişinin insanoğlundan öncesine dayandığının işareti olarak kabul edildi.

Fotoğraf: Guardian

Şempanzelerin bulunduğu camekanlı bölmeye müzik yayını yapan ekip, onların müziğin ritmine göre hareket ettiklerini belirledi. Araştırmada kullanılan şempanzelerin hiçbirinin dans etmek için eğitim almadıklarını ve dans karşılığında herhangi bir ödül verilmediğini belirten ekibin başındaki Yuko Hattori şöyle devam etti: “Doğal olarak müzik başlayınca onlar da hareketlendi. Gördük ki şempanzeler de neredeyse insanlar gibi dans ediyor. Ayaklarını yere vuruyor; alkış tutar gibi hareketler yapıyor ve vücudunu kıvırıp sağa sola doğru hareket ediyor.”

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Üçü dişi olan şempanzelerin piyano ritimlerine verdiği tepkiyi izlediklerini söyleyen Hattori şunları söyledi: “Aralıklarla ikişer dakikalık parçalar çaldık. Altısı ayağa kalktı ve sağa sola doğru bedenini hareket ettirdi. Bunların beşi aynı zamanda bulundukları bölmenin camlarına vurarak tempo tuttu veya ayaklarını yere vurdu. Ayağa kalkmayan bir dişi ise sadece ayaklarıyla tempo tuttu. Erkekler dişilere oranla daha çok dans etti.”

Araştırma sonuçları ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ adlı bilimsel yayın organında paylaşıldı.

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