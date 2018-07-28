KYK karşılıksız bursu krediye çevirmişti: Mahkeme borcu iptal etti

Avukat Baran Kaya, üniversite döneminde Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldığı bursun kendisine haber verilmeden krediye çevrilmesiyle oluşan 9 bin 879 TL’lik borcun iptali için açtığı davayı kazandı.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi bursun krediye çevrildiği yönünde bir bildirim yapılmadığı gerekçesiyle ödeme emrini iptal etti.

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Mahkeme kararında “KYK Burs Kredi Yönetmeliği’nde de bursun öğrenciye karşılıksız verilen para olarak tanımlandığı göz önüne alındığına, öğrenim kredisi borcunun istenebilmesi için davacıya verilen bursun kesilerek öğrenim kredisi borcuna dönüştürüldüğünün davacıya bildirilmiş olması, diğer bir deyişle davacının öğrenim kredisi borcunun olduğu ve taahhüt ettiği borcu, imzalanmış olduğu senetteki şartlarla ödeyeceğini bildiği halde söz konusu borcu vadesinde ödememiş olması gerekmektedir” dendi.

KYK’ye ‘başarısız’ yazısı

2009’da üniversiteye girdiğinde KYK bursu almaya hak kazandığını ve üniversite süresince bursu aldığını belirten Kaya süreci şöyle anlattı: “Okul bittikten sonra KYK ‘nin 2011 yılından itibaren bursumu krediye çevirdiğini öğrendim. Bununla ilgili KYK ‘ye yaptığım başvuruda, okulum olan İstanbul Üniversitesi’nin KYK ‘ye başarısız olduğumla ilgili yazı göndermesi gerekçesiyle, bana hiçbir şekilde bildirilmeden bursumun krediye çevrildiğini söylediler. KYK Kredi Yönetmeliği’nde okulu tarafından başarısız yazısı gönderilen öğrencilerin bursunun kesileceğini, bu yönetmeliğe göre kredi verilebileceğine ilişkin bir madde var. Dayanak noktaları da burası. Ama bu yönetmelik maddesi, bursiyere haber vermeden, otomatik olarak bursun krediye çevrilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Ben de bunun böyle yorumlanamayacağını, bana bildirilmeden bursumun krediye çevrilmesinin, hem bu başarısız yazısı işlemine itiraz hakkımı elimden aldığını hem de kredi olduğunu bilsem almayacağım bir paranın zorla tarafıma verilerek borçlandırılma işlemi kurulmasının hukuka aykırı olacağını belirterek dava açtım. Dava ilgili de mahkeme 25 Temmuz’da iptal kararını tebliğ etti.”