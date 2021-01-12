KVKK’dan WhatsApp’a inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini güncellemesi üzerine inceleme başlattı.

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KVKK’nın açıklamasında, WhatsApp’ı kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği dile getirildi.

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Açıklamada, rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği ifade edildi.

KVKK şunları kaydetti: “Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12 Ocak 2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.”