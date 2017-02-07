Kuzu’ya göre parlamenter sistem Avrupa’da olur: IŞİD yok, Esat yok, fesat yok, Kemal yok

Başkanlık sisteminin yılmaz savunucularından AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başkanlık sistemi’ne yönelik ‘durduk yere havayı bulandırdığını’ söyledi.

Kuzu, parlamenter sistemin de sadece ‘dertsiz yerler’ dediği, kuzey Avrupa ülkelerinde işleyebileceğini savundu.

Birlik Vakfı Antalya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Yeni Türkiye Yeni Hükümet Sistemi Modeli’ konulu konferansta sistemi savunan Kuzu şöyle konuştu: “Başkanlık sistemi denilince kafanız karışabilir. Hele bir de Kemal Bey’i dinleyerek gelinmişse iyice karışır. Öyle laflar ediyorlar ki, o laflara cevap verilir mi verilmez mi? Bir yığın işimizi zorlaştıran, durduk yere havayı bulandıran tespitlerde bulunuyorlar. Maalesef getirilen sistemle alakalı bir şey diyemeyince bel altından vurmalar ve nasıl çamura atarız düşüncesiyle çalışıyorlar.”

‘IŞİD yok, Esat yok, fesat yok, Kemal yok’

Yeni modelde sandıktan yüzde 51 oy alanın hükümet kuracağını belirten AKP’li vekil, koalisyonun artık olmayacağını söyledi.

Koalisyonların ancak kuzey Avrupa ülkelerinde işleyeceğini savunan Kuzu, şöyle devam etti: “Buralarda normal, 4 milyon nüfus var. Konya kadar toprak var. Dört koalisyon olsa da olur. Adamların başında IŞİD yok, Esad yok, fesat yok, Kemal yok. İşleri kolay. Bizim buralar zor yerler. 25 peygamber bu bölgeye gelmiş, kıyamette burada kopacak benden söylemesi. Dertsiz yerlerin sistemi buralara gelemez. Burada elinde silah her yere bakacaksın. Hep nöbettesin. Yeni gelecek metinde ömür boyu koalisyon yok.”

‘Yasaların tamamı hükümetten gelir, biz kabul ederiz’

Parlamenter sistemi, 15 yıllık AKP iktidarının yürütme alışkanlıklarıyla değerlendiren Kuzu, parlamentonun zaten işlevsiz olduğunu savundu.

AKP’li vekil şunları söyledi: “Meclis bitirildi deniliyor. 15 yıllık milletvekiliyim nerede parlamenter sistem var, orada yasama yoktur. Buradan Kılıçdaroğlu’na söylüyorum; böyle bir şey yoktur. Parlamenter sistemde parlamentonun sadece adı vardır ama işlevi yoktur. Yasaların tamamı hükümetten gelir. Biz sadece kabul ederiz. Değiştirme ya da öneri verme yetkisi yok. Parlamentonun zaten bu günde yetkisi yok. Eskiden de yoktu. Biz ne yaptık. Arkadaş bundan sonra sen kanun yapma konusunda sadece bütçe kanunu yaparsın diğerlerinin hepsini biz yaparız. Diğerlerini biz yaparız. Esas yasama organı artık yeni gelecek. Teklifi kendimiz vereceğiz, hükümetler kanun vermeyecek.”

‘Muhalefete uyarak çoğunluğun bakanını niye düşüreyim?’

Kuzu, parlamenter sistemde hakkında muhalefetin gensoru verdiği bakanların da ‘muhalefetin sözüyle’ düşürülemeyeceğini söyledi.

AKP’li vekil, ‘demokrasi’ye yönelik görüşlerini şöyle özetledi: “Bal gibi denetim var. Denetim yetkisi kaldırılıyor diyorlar. Bugün gensoru var. Ne demek gensoru? Bir bakanın düşürülme meselesi. Muhalefet gensoru verir bakanı düşürür. Senin verdiğin bakan kimin bakanı? Çoğunluğun bakanı. Ben muhalefete uyarak ondan gelen bir teklifi evet diyerek neden düşüreyim? Aklımdan zorum yok ki durduk yere düşüreyim. Bu zamana kadar 260 gensoru verilmiş sadece ikisi kabul görmüş. Yeni sistemde bal gibi denetim var. Meclise araştırma, soruşturma ve genel görüşme var. Bu çok önemli. Denetim kalktı diye bir şey de doğru değildir.”