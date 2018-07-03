Kuzu kırılmış: Aday gösterilmedim, seçimi değil ama çoğunluğu kaybettik

‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’nin ‘kurucu babası’ olduğunu savunan eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, aday gösterilmemesine kırgın olduğunu belirterek, “Seçimleri kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik” dedi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’ın programına katılan Kuzu, seçimlerle birlikte yürürlüğe giren yeni ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’nin ‘kurucu babası’ olduğunu savundu: “Başkanlık modeli, eski modelden çok farklı. Kendine özgü ve aklın bulduğu bir sistem. Bu sistemde vekiller lidere değil, vatandaşa bağımlı. Sistem bu haliyle ‘ne deve, ne de kuş.’ Bu modelin uygulanması durumunda Ankara’ya giden vekil, bölgesinin sesini dinleyecek, liderinin sesini dinlemeyecek.”

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Kuzu parlamenter sistemi de şöyle yorumladı: “Parlamenter model, İngiliz menşeili bir modeldir. İngiliz kanını taşır. Ama başkanlık modeli, pratik ve pragmatik bir sistem.” dedi.

24 Haziran’daki seçimlerde AKP tarafından aday gösterilmediği için kırgın olduğunu belirten eski vekil, sonuçları, “Seçimleri kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik” diye yorumladı.

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Eski vekil, seçimlerden kısa süre önce Danıştay üyesi Aysel Demirel’in, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik “Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız” demesini de eleştirdi: “Senin ne işin var siyasetle, Muharrem İnce’yle? Verdiğin kararlarda durduk yere şüphe uyandırıyorsun. Olmaması lazım bunların.”