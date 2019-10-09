Kuzey yarımkürede, yaz aylarında 396 kez ‘sıcaklık rekoru’ kırıldı

ABD’deki Berkeley Earth Enstitüsü’nün analizine göre geride bıraktığımız yaz, kuzey yarımkürede 396 kez ‘tüm zamanların en sıcak günü’ rekoru kırıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te sıcaktan bunalanlar kendilerini ‘su’ olan yerlere atarak serinledi. Fotoğraf: Reuters

Analizi yapan bilim insanları, 1 Mayıs-30 Ağustos arasındaki süreci inceledi. Bu süreçte toplam 29 ülkede defalarca sıcaklık rekoru kırıldığı belirtildi. 396 adet ‘tüm zamanların en sıcak günü’ rekorunun üçte biri Almanya’da kayda geçti. Defalarca tarihinin en sıcak gününü yaşayan Almanya’dan sonra rekor seviyede sıcaklığın kaydedildiği gün sayısı en fazla olan ülkeler ise Fransa ve Hollanda.

Reklam

Kuzey yarımküredeki, en az 40 yıllık veriye sahip meteoroloji dairelerinden alınan kayıtlar incelenerek yapılan analizi değerlendiren bilim insanları, “Haziran ve temmuz aylarında Avrupa ülkelerinde yaşanan aşırı sıcaklar rekor kırılan gün sayısının yüksek olmasında etken” dedi.

Analizi yapan ekibin başındaki Dr. Robert Rohde, termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Fransa’nın yanı sıra Belçika, Britanya, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda’da da 40 derece ve üstünün görüldüğü ve sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi.

Rohde ve ekibinin çalışması, ABD’de 30 kez, 11 kişinin aşırı sıcak nedeniyle öldüğü Japonya’da 10 kez sıcaklık rekoru kırıldığını belirledi. Temmuz 2019 tüm dünyada kayda geçen sıcak ay oldu.