Kuzey Ormanları’nın Velika Deresi foseptik havuzuna döndü

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Balaban (Velika) köyünün foseptik kanalizasyonu Velika Deresine ve köyün içme suyuna karışıyor.

Fotoğraf: Kuzeyormanlari.org

Kuzey Ormanları Savunması (KOS) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, atıkların yalnızca dereye karışıp köyün içme suyu kaynağını kullanılmaz hale getirmekle kalmayıp, Istranca Dağları’ndaki orman ekosistemini de bozduğunu bildirdi.

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Velika Deresi’nde biriken foseptik kanalizasyon atıkları önce Rezve Deresi’ne ardından da Karadeniz’e ulaşıyor.

Dere yatağına ve çevresine büyük zarar veren kirlilik olayıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kırklareli İl Özel İdaresi’ne geçen sene müracaat edildiğini söyleyen KOS, şu ana kadar herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

Atıklar nedeniyle Ergene Havzası’nda yaşanan tahribata ve halk sağlığı sorunlarına dikkat çeken KOS, Velika ve Rezve derelerinin koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu.