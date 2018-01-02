Kuzey Ormanları’nı ‘katleden’ Limak, Antalya’da 10 bin fidan dikmiş!

Kuzey Ormanları’nda geniş çaplı tahribata yol açan üçüncü havalimanının ortaklarından Limak Holding, Antalya’da 10 bin fidan dikip çevre konusunda duyarlı olduğunu göstermeye çalıştı.

Holdinge bağlı Limak Turizm şirketi, dört tesis işlettiği Antalya’da otel yöneticileri, personel ve müşterileriyle Liman Ormanı’na 10 bin fidan diktiklerini duyurdu.

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Halkla ilişkiler şirketleri aracılığıyla etkinliklerini gazetecilere ulaştırıp reklam yapmak isteyen Limak, hedeflerinin 10 yıl içinde 100 bin ağaca ulaşmak olduğunu kaydetti.

Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, etkinlikle ilgili “Limak olarak doğaya uyumlu ve çevreye zarar vermeyen tesisler inşa ediyoruz” dedi.

Ancak Limak’ın ‘doğa sevgisi’, akıllara üçüncü havalimanı için Kuzey Ormanları’nda yapılan ağaç katliamını getirdi.

Bilindiği üzere havalimanı inşa eden konsorsiyumda Limak Holding de bulunuyor.

Havalimanı inşaatı ve Limak’ın da yapımına dahil olduğu üçüncü köprü bağlantı yolları nedeniyle İstanbul’un ‘ciğerleri’ olarak anılan Kuzey Ormanları’nda büyük tahribat yapılmıştı.

Öyle ki bunun ‘İstanbul’un havası’nı dahi değiştirip mevsimleri anormalleştirdiği de belirtilmişti.

‘Havuz’ hatırlatması

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın istemiyle havuz medyası olarak anılan Sabah-ATV’nin alınabilmesi için 100 milyon dolar ‘bağışlamış’, 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında da ifade vermişti.