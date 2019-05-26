Kuzey Marmara projesinin son kurbanı: Ballıkayalar’dan otoyol geçecek

Türkiye’de kentleşmenin en yoğun yaşandığı İstanbul ve İzmit’in arasında doğanın tadını çıkarmak için tek alan olan Ballıkayalar Milli Parkı’ndan otoyol geçirilmesi amacıyla onay verildi.
Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda 17 bin ağacın kesilmesine yol açacak Kuzey Marmara Otolu Bağlantı Yolları Projesi Kocaeli Belediye Meclisi onaylandı.
Meclis toplantısında CHP’li üye Ünla Özmural parti grubunun itirazını “Yolu birkaç kilometre kuzeye kaydırsak sorun kalmayacak. Bu doğa harikası alana sahip çıkmalıyız” dedi. Ancak onay AKP ve MHP’li üyelerin çoğunluğuyla verildi.
Koruma kurulu ve Çevre Mühendisleri Odası da karşı
17 bin ağacın kesileceği bağlantı yolu projesi ye Çevre Mühendisleri Odası’nın itirazı ve Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz görüş bildirmesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.