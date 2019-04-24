Kuzey Kutbu’ndaki donmuş toprakların erimesi 70 trilyon dolara mal olacak

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Kuzey Kutbu’nda yer alan permafrostun (donmuş topraklar) erimesi, dünya ekonomisine 70 trilyon dolar ek maliyet yaratacak.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmaya göre, çeşitli ülkelerin Paris İklim Anlaşması koşullarına uymaması ve ısı kovucu etki yapan buzulların erimesi, küresel ısınmada yüzde 5’lik bir yükselişe neden olacak.

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Bu senaryoda küresel iklim değişikliğinin dünyaya ek ekonomik maliyeti 2019-2300 yılları arasında 70 trilyon doları bulacak. Bugün Amerikan ekonomisinin bir yıllık üretimi 20 trilyon dolar, dünyanın bir yıldaki üretimi ise 80 trilyon dolar dolayında.

Biliminsanları, küresel ısınmanın artması ve buzulların erimesi ile deniz seviyelerinin yükselmesini, çok daha kuvvetli kasırga ve orman yangınları oluşmasını bekliyor.

Lancaster Üniversitesi’nde iklim değişikliği hakkında matematik modellemeler üzerinde çalışan Dmitry Yumashev, gelişmelerin geldiği noktanın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti ve ekledi:“Küresel ısınmayı yavaşlatacak teknolojiye ve politik araçlara sahibiz ama yeterince hızlı hareket etmiyoruz.”

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Kuzey Kutbu permafrostunun erimesiyle daha çeşitli minerallere ulaşmak ya da daha verimli yeni deniz ulaşım rotalarının oluşması gibi yararlı gelişmeler de yaşanabilecek. Ancak söz konusu yararların getireceği ekonomik katkı, meydana gelecek ek maliyetin sadece yüzde 10’u düzeyinde kalıyor.