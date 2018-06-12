Kuzey Kore’yle anlaşmayı imzalayan Trump: Kim’le aramızda özel bağ kuruldu

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur’daki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçip anlaşma imzaladı.

Anlaşma 66 yıl önce yaşanan Kore Savaşı’ndan bu yana ilk kez resmen diplomatik temasta bulunan iki ülkenin liderleri imzaladıkları anlaşmayla sorunların çözümü için müzakere etme iradesini sürdürecekleri konusunda iyi niyetlerini beyan etti.

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Trump, ikili görüşme ve heyetlerarası toplantıların ardından düzenlenen basın toplantısında “Büyük ilerleme kaydettik. Kim ile aramızda çok özel bir bağ kuruldu. Görüşmeler beklentilerimizden çok daha iyi geçti” dedi. Kim ise, “Barış için iyi bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.

Basın toplantısında gazetecilerden gelen “Kim Jong-un nükleer silahlardan arınmayı kabul etti mi?” sorusunu Trump, “Bölgeyi nükleer silahlardan arındırma süreci çok, çok hızlı işleyecek. Süreci çok hızlı, kesinlikle çok çok hızlı bir şekilde başlatıyoruz” diye yanıtladı. Trump, Kim’i Beyaz Saray’a davet ettiğini de sözlerine ekledi.

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Dört maddelik anlaşma şöyle:

1. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore, iki ülke halkının uzun süreli barış ve refahı için ABD-Kuzey Kore ilişkilerini geliştirmek için çalışacak.

2. ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nda uzun süreli ve sabit bir barış rejimi için güçlerini birleştirecek.

3. 27 Nisan Panmunjom Beyanı’na uygun olarak, Kuzey Kore Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırma yolunda çalışmalara başlayacak.

4. Kimliği belirlenmiş olanların ülkelerine geri iade edilmesi dahil olmak üzere POW/MIA’den (savaş mahkumları/kayıplar) kalanların bulunması için çalışılacak.