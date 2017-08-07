Kuzey Kore’ye ‘en zorlayıcı yaptırım’ kararı

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Kuzey Kore’nin geçen ay menzili bin kilometreyi aşan kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yeni bir yaptırım kabul etti. Yeni yaptırım, ülkeye ihracatı yasaklıyor ve yapılabilecek yatırımları da sınırlıyor.

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, “Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yeni yaptırımların Kuzey Kore’ye maliyetinin 1 milyar dolar olacağını yazdı.

Çalışma izni yasağı

Yeni yaptırımla BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi engellenmiş olacak.

İhracata kısıtlama

Kuzey Kore’nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile balık ve deniz ürünleri ihracatına da yasak konulacak.