Kuzey Kore’nin Kim Jong-un sessizliği, sağlığına dair spekülasyona yol açıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un geçirdiği ameliyattan sonra durumunun ağır olduğuna ilişkin spekülasyonların uluslararası basında yer almasına rağmen, Kuzey Kore devlet kanalı ülke liderinin sağlık durumu veya nerede olduğuna ilişkin bir haber yapmadı.

Fotoğraf: Reuters

Kuzey Kore basınında her zamanki rutin haberler yer alırken, Kim Jong–un’un başarılarından bahseden ve ekonomi gibi konularda söylediği tarih belirtilmeyen ifadeler yer aldı.

Reklam

Güney Kore ve Çinli yetkililerin yanı sıra ABD istihbaratına yakın kaynakların açıklamaları, Güney Kore ve ABD basınında yer alan haberlere dair şüphe uyandırırken Beyaz Saray konunun yakından takip edildiğini ifade etti.

Daha önce hiçbir ABD başkanının yapmadığı bir hamle ile 2018-2019 yıllarında Kim Jong-un ile Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması için zirveler düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump basında yer alan haberlerin doğrulanmadığını bu yüzden de haberlere çok güvenmediğini söyledi.

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Trump, “Umarım (Kim Jong-un’un) durumu iyidir” dedi ve “Onunla iyi ilişkilerimiz var. İyi durumda olmasını isterim. Henüz durumla ilgili çok fazla şey bilmiyoruz. Basında yer alan haberler doğrulanmadı” diye ekledi.

Reklam

Kendisine bu konuda bir araştırma yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Trump, “Bir araştırma yapabilirim ama umarım durumu iyidir” diye cevap verdi.

Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar Kuzey Kore’nin kurucusu ve büyükbabası Kim Il-sung’un 15 Nisan’daki doğum günü anmasına katılmamasıyla başlamıştı.