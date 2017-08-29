Kuzey Kore’den yeni füze denemesi: Japonya’nın üzerinden geçti

Kuzey Kore’nin son yaptığı balistik füze denemesinde füze Japonya’nın üzerinden geçti.

Uluslararası kamuoyunu tedirgin eden füze denemelerine hız veren Kuzey Kore’nin son füzesi Japonya’nın Hokkaido adası üzerinden geçtikten sonra üç parçaya ayrılacak Pasifik Okyanusu’na geçti. Füze denemesi Japonya’da büyük endişeye yol açtı. Hokkaido adasında füze denemesi nedeniyle sirenler devreye girdi.

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Kuzey Kore bu yılın başından beri 13 kez füze denemesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, “Fırlatmanın hemen ardından Japon hükümeti füzenin hareketini yakından takip edip halkın güvenliği için gerekli önlemleri aldı. Füze, bölge barışı ve istikrarına yönelik görülmemiş düzeyde tehdit oluşturuyor” dedi.

Güney Kore ise füzenin 550 km yüksekliğe ulaşarak toplamda 2 bin 700 km mesafe kaydettiğinin hesaplandığını açıkladı.

BM’de acil toplantı

Kuzey Kore’nin son denemesi ABD ve Birleşmiş Milletler’i de teyakkuza soktu.

Şinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’la 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını açıklarken, Japonya’nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho da, füze denemesi nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin konuyu görüşmek üzere acil toplantıya çağrıldığını açıkladı.