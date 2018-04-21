Kuzey Kore’den nükleere veda: Test sahalarının kapatılması gündemde

Kuzey Kore nükleer denemelere son verdiğini ve nükleer test sahalarını kapatmayı planladığını açıkladı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre duyuruyu Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı yaptı. Ajans, ordunun uzun menzilli balistik füze denemelerini de durduğunu ve kararın 21 Nisan itibariyle yürürlüğe girdiğini aktardı.

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Kuzey Kore’nin açıklamasında hükümetin ulusal odağını değiştirme ve ekonomiyi geliştirmek için bu adımları attığı belirtildi.

Pyongyang’ın hamlesi, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un yarımadada nükleer gerilimi bitirmek için Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le görüşmesinin hemen öncesinde geldi. Kuzey Kore ile ABD arasında da mayıs ayında bir zirve düzenlenmesinin planlanıyor.

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Açıklama sonrası ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan, bunun Kuzey Kore ve dünya için çok iyi bir haber olduğu mesajını paylaştı. Gelişme için “Büyük ilerleme” diyen Trump, zirveyi sabırsızlıkla beklediğini de yazdı.

Güney Kore cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin kararının yarımadanın nükleer güçten arındırılması adına anlamlı bir ilerleme olduğu belirtildi.

Kuzey ve Güney Kore liderleri arasında 27 Nisan’daki görüşme öncesi ilk defa acil telefon hattı da açıldı.