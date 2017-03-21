Kuzey Kore’den ‘nükleer rest’: ABD ile savaşa hazırız

Kuzey Kore, ABD ile savaşa hazır olduğunu duyurdu.

Independent’ta yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın söz ettiği yaptırımlara ve muhtemel askeri müdahaleye tepki gösteren Kuzey Kore, nükleer programının engellenemeyeceğini açıkladı.

Kuzey Kore’nin geçen hafta füze denemesi yapmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin lideri Kim Jong-Un’un çok kötü bir şey yaptığını söylemişti.

Tillerson ise, “Açık olacağım: Stratejik olarak sabırlı olma politikamız sona erdi. Yeni diplomatik, güvenlik ve ekonomik adımları değerlendiriyoruz ve tüm seçenekler masada” demişti.

Açıklamada, “ABD’nin istediği herhangi bir savaşa tüm gücümüzle karşılık verme iradesi ve yeteneğine sahibiz. Eğer işadamı bozması ABD’li siyasetçiler bizi korkutacaklarını sanıyorlarsa, yakında bu yöntemlerinin işe yaramadığını görecekler” ifadeleri kullanıldı.