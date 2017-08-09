Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Kuzey Kore’den ABD’ye nükleer tehdit: İlk darbeyi vurabiliriz

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdidine aynen karşılık vererek Pasifik Okyanusu’ndaki ABD’ye ait Guam Adası’nı hedef gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi haber ajansı (KCNA) kanalıyla duyurulan açıklamada ‘ABD’nin kışkırtmada bulunduğu tespit edildiği takdirde ilk darbeye başvurulabileceği’ belirtildi. Bu bağlamda Guam’a orta ya da uzun menzilli füze saldırısı düzenleme seçeneğinin titizlikle gözden geçirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre harekete geçilmesi için Devlet Başkanı Kim Jong Un’un emir vermesi yeterli.

Reklam

Ne olmuştu?

Kore’nin geçen ay menzili bin kilometreyi aşan kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün yeni bir yaptırımlar paketini kabul etmiş, ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, “Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar” demişti.

Pyongyang ise ağırlaştırılmış BM yaptırımlarının Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçirmeyeceğini ve Washington yönetimi hasmane tutumunu sürdürdüğü müddetçe müzakere masasına oturmayacaklarını duyurmuştu.

Buna karşılık Trump tehditlerinden vazgeçmediği takdirde Kuzey Kore’ye ‘ateş ve öfkeyle‘ karşılık vereceklerini söylemişti.

ABD lideri, “Kuzey Kore tehditlerinden vazgeçse iyi olur. Aksi takdirde ABD dünyanın şimdiye kadar tanık olmadığı ‘ateş ve öfkeyle‘ karşılık verecektir” diye konuşmuştu.

Kuzey Kore’ye ‘en zorlayıcı yaptırım’ kararı


Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Alman basını: Türk hükümeti ileri gittiğinin farkına vardı

  Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine’de yer alan yorumda,  Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret izni verilmesi, ‘Türk hükümetinin ileri gittiğini fark etmesi’ne yoruldu. NATO’nun devreye girmesi sonucu Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği ortaya çıkmıştı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’daki yazıda şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde yaşanan gelişmeler, Türk hükümetinin ileri gittiğinin […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...