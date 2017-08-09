Kuzey Kore’den ABD’ye nükleer tehdit: İlk darbeyi vurabiliriz

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Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdidine aynen karşılık vererek Pasifik Okyanusu’ndaki ABD’ye ait Guam Adası’nı hedef gösterdi.

Resmi haber ajansı (KCNA) kanalıyla duyurulan açıklamada ‘ABD’nin kışkırtmada bulunduğu tespit edildiği takdirde ilk darbeye başvurulabileceği’ belirtildi. Bu bağlamda Guam’a orta ya da uzun menzilli füze saldırısı düzenleme seçeneğinin titizlikle gözden geçirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre harekete geçilmesi için Devlet Başkanı Kim Jong Un’un emir vermesi yeterli.

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Ne olmuştu?

Kore’nin geçen ay menzili bin kilometreyi aşan kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün yeni bir yaptırımlar paketini kabul etmiş, ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, “Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar” demişti.

Pyongyang ise ağırlaştırılmış BM yaptırımlarının Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçirmeyeceğini ve Washington yönetimi hasmane tutumunu sürdürdüğü müddetçe müzakere masasına oturmayacaklarını duyurmuştu.

Buna karşılık Trump tehditlerinden vazgeçmediği takdirde Kuzey Kore’ye ‘ateş ve öfkeyle‘ karşılık vereceklerini söylemişti.

ABD lideri, “Kuzey Kore tehditlerinden vazgeçse iyi olur. Aksi takdirde ABD dünyanın şimdiye kadar tanık olmadığı ‘ateş ve öfkeyle‘ karşılık verecektir” diye konuşmuştu.