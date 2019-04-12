Kuzey Kore’de iki kadın toplum önünde kurşuna dizildi: Suçları falcılık

Kuzey Kore’de, falcılık yapılan iki kadın on binlerce kişinin önünde kurşuna dizilerek infaz edildi.

Fotoğraf: horoscopes.lovetoknow.com (Temsili)

‘Yedi Yıldız Grubu’ adı altında, kendilerine üç ve beş yaşlarındaki iki çocuğun ilham kaynağı olduğunu ve geleceği görebildiklerini iddia eden iki kadının ‘kamu düzenini korumak’ için idam edildiği açıklandı.

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Merkezi ABD’de olan, Doğu Asya’daki toplumlara yönelik yayın yapan Radio Free Asia adlı radyo kanalına konuşan Kuzey Koreli bir yetkili, “Falcılığın yayılmaya başlamasından korktuk ve ibret olsun diye falcıları kurşuna dizdik” dedi. Adını vermeyen yetkili, üst düzey yargı mensupları ve memurların bile iş anlaşmaları, evlilik gibi konularda danışmak ve ne olacağını sormak için falcıya gittiğini söyledi.

İki kadın, geçen ay, Chongjin kentinde binlerce kişinin önünde mahkemeye çıkarılmıştı.