Kuzey Kore: Saldırı planı ay ortasında hazır

Kozey Kore, ABD’nin askeri üssünün bulunduğu Pasifik Okyanusu’ndaki Guam Adası’nı orta menzilli balistik füzeyle vurma planının ağustos ortasında hazır olacağını açıkladı.

Resmi açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın mantıklı düşünemediği ve ancak kaba kuvvetten anlayacağı da vurgulandı.

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Ne olmuştu?

Kuzey Kore’nin geçen ay menzili bin kilometreyi aşan kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün yeni bir yaptırımlar paketini kabul etmiş, ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, “Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar” demişti.

Pyongyang ise ağırlaştırılmış BM yaptırımlarının Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçirmeyeceğini ve Washington yönetimi hasmane tutumunu sürdürdüğü müddetçe müzakere masasına oturmayacaklarını duyurmuştu.

Buna karşılık Trump tehditlerinden vazgeçmediği takdirde Kuzey Kore’ye ‘ateş ve öfkeyle‘ karşılık vereceklerini söylemişti.

ABD lideri, “Kuzey Kore tehditlerinden vazgeçse iyi olur. Aksi takdirde ABD dünyanın şimdiye kadar tanık olmadığı ‘ateş ve öfkeyle‘ karşılık verecektir” diye konuşmuştu.

Son olarak Kuzey Kore, Guam Adası’nı hedef göstermişti.