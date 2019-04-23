Kuzey Kore lideri Trump’la anlaşamadı, Putin’le buluşacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Vladivostok’a gideceği açıklandı.

Fotoğraflar: news.sky.com

Kuzey Kore’de devlet kontrolünde olan yayın organları, Kim Jong-un’un en yakın zamanda Putin’le bir araya gelmek için Rusya’ya gideceğini yazdı. Ancak, tarih belirtmedi.

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ABD Başkanı Donald Trump’la şubat ayında Vietnam’da, ülkesinin nükleer programı ve ABD’nin bu nedenle uyguladığı yaptırımları masaya yatırmak üzere yaptığı görüşmeden sonuç alamayan Kim Jong-un, Putin’le bir araya geleceğini Rusya da doğruladı. Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin ‘ikilinin nisan ayının son günlerinde’ buluşacağını açıkladı.

İkilinin, Kuzey Kore-Rusya sınırına birkaç saatlik mesafede olan Vladivostok’ta buluşacakları iddia edildi.

ABD’yle yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşamayan Kuzey Kore cephesinin Rusya lideriyle buluşması, ABD ve dünyaya “İzole halde değiliz. Siz olmazsanız Rusya’yı arkamıza alırız” mesajı verme isteği olarak nitelendiriliyor.

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Rusya ve Kuzey Kore arasındaki son ikişi görüşme 2011’de yapılmıştı. Dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev ve Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il bir araya gelmişti.