Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Kore lideri Trump’ı ülkesine davet etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ABD Başkanı Trump ile bir kez daha buluşmak istediği ve onu ülkesinin başkenti Pyongyang’a davet ettiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Haziran 2018’deki Singapur zirvesinden beri Kuzey Kore’nin füze ve nükleer programını müzakere etmek için üç kez bir araya gelen iki lider, haziranda Güney Kore ve Kuzey Kore’nin askerden arındırılmış bölgesinde buluşmuştu.

Reklam

Joongang Ilbo gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore liderinin davetinin ağustos ayında bir mektupla ABD tarafına iletildiği kaydedildi. Buluşma isteğine Trump’ın “Bu yıl içinde olabilir” yanıtını verdiği ileri sürüldü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui de ABD ile ‘kapsamlı müzakereler’ yapmak istediklerini belirterek ABD’nin de ‘yeni bir yaklaşımla gelmesi gerektiği’nin altını çizdi.

Trump, Pyongyang’a giderse Kuzey Kore’nin başkentini ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak.

Reklam

Trump: Kim füze denemeleri için özür diledi

Trump Kuzey Kore’ye ‘adım atan’ ilk ABD başkanı oldu

SON HABERLER

Ruhani: Suriye’de istikrar ve huzur için ABD’nin işgali sona ermeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara’da yarın Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’deki durumu görüşmek için düzenleyeceği ‘Astana zirvesi’ için Türkiye’ye hareketinden önce başkent Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında “Suriye’de istikrarın oluşması için ABD’nin işgali sona ermelidir” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...