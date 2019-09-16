Kuzey Kore lideri Trump’ı ülkesine davet etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ABD Başkanı Trump ile bir kez daha buluşmak istediği ve onu ülkesinin başkenti Pyongyang’a davet ettiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Haziran 2018’deki Singapur zirvesinden beri Kuzey Kore’nin füze ve nükleer programını müzakere etmek için üç kez bir araya gelen iki lider, haziranda Güney Kore ve Kuzey Kore’nin askerden arındırılmış bölgesinde buluşmuştu.

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Joongang Ilbo gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore liderinin davetinin ağustos ayında bir mektupla ABD tarafına iletildiği kaydedildi. Buluşma isteğine Trump’ın “Bu yıl içinde olabilir” yanıtını verdiği ileri sürüldü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui de ABD ile ‘kapsamlı müzakereler’ yapmak istediklerini belirterek ABD’nin de ‘yeni bir yaklaşımla gelmesi gerektiği’nin altını çizdi.

Trump, Pyongyang’a giderse Kuzey Kore’nin başkentini ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak.