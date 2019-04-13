Kuzey Kore lideri, doğru tavrı takınırsa Trump’a bir şans daha verecekmiş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şubatta Vietnam’da ülkesinin nükleer silah programına son vermesi karşılığında ABD’nin yaptırımlarını hafifletmesi için bir araya gelip sonuç alamadığı ABD Başkanı Donald Trump’la bir kez daha buluşmaya hazır olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Kuzey Kore basını, Kim Jong-un’un, ABD ‘doğru tavrı takınırsa‘ Trump’la üçüncü kez masaya oturmaya hazır olduğunu yazdı.

Reklam

Basındaki haberlere göre Kuzey Kore lideri, Trump’un iki ülke halkı açısından da adil ve kabullenilebilir bir anlaşma sunmasını talep ederek şu ifadeleri kullandı: “Vietnam’daki görüşmede ABD’nin bizimle ilişkilerini düzeltmek istediğinden şüphe ettim. Ancak, doğru, olumlu tavırla masaya oturacaklarsa bir şans daha vermeye hazırız. ABD’ye yıl sonuna kadar üçüncü bir zirve için cesur bir adım atması konusunda süre veriyorum.”

Trump’ın, ABD’nin başkenti Washington’da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le görüşürken Kim Jong-un’la yeniden masaya oturabileceğini ifade etmesinden bir gün sonra bu açıklamayı yapan Kuzey Kore lideri, Trump’la şahsi ilişkisinin çok iyi olduğunun da altını çizdi.

İki lider ilk olarak geçen yıl Singapur’da bir araya gelmişti. Şubatta Vietnam’da yapılan görüşmeyi ise Trump terk etmişti.

Reklam

Washington, Kuzey Kore’nin tüm ekonomik yaptırımların kaldırılmasını talep ettiği için görüşmeden sonuç alınamadığını açıklamış, Kuzey Kore yönetimi ise bunun doğru olmadığını açıklayarak, “Vietnam’da büyük fırsat kaçtı” ifadesini kullanmıştı.