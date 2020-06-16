Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki irtibat bürosunu havaya uçurdu

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki gerilimin azaltılması için atılan adımlar kapsamında 2018’de sınır kentinde açılan irtibat bürosunu havaya uçurdu.

Fotoğraf: Reuters

Kuzey Kore daha önce güneye iltica eden vatandaşların kuzeye propaganda broşürleri göndermeye devam etmesi halinde harekete geçeceği tehdidinde bulunmuştu.

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Kuzey Kore’nin KCNA haber ajansı, corona virüsü endişesiyle ocak ayından bu yana kapalı olan irtibat bürosunun ‘müthiş bir patlama sonrası trajik bir şekilde harap’ olduğunu bildirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan siyah beyaz videoda büyük bir patlama sonucunda Kaesong kentindeki dört katlı binanın yıkıldığı görüldü.

Patlama aynı zamanda, irtibat bürosunda görev yapan Güney Koreli yetkililer için konut olarak hizmet veren 15 katlı komşu binanın kısmen çökmesine neden oldu.

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İrtibat ofisi teknik olarak halen savaşta bulunan Güney Kore ve Kuzey Kore arasında elçilik görevi görüyordu. Ofisin yıkılması Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore’yi işbirliğine zorlama çabalarına engel teşkil edecek.

Güney Kore ulusal güvenlik konseyi bugün acil durum toplantısı düzenledi ve Kuzey Kore gerginliği artırmaya devam ederse Güney Kore’nin sert tepki vereceğini söyledi.

Güney Kore’nin ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı Kim You-geun, irtibat bürosunun yıkılmasının ‘Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve yarımadada kalıcı barışı isteyen herkesin umutlarını kırdığını’ söyledi. Kim, “Tüm sonuçlardan Kuzey Kore’nin tamamen sorumlu olduğunu açıkça belirtiyoruz” dedi.

Türünün ilk diplomatik misyonu olan Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki irtibat bürosu, 2018’de gerginliği azaltmayı amaçlayan bir dizi projenin parçası olarak kurulmuştu.