Kuzey Kore füzeyi kasten attığını kabul etti: ABD’nin tatbikatına karşılık

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Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, salı günü atılan ve Japonya’nın Hokkaido adasının üzerinden geçen orta menzilli füzenin kasten atıldığını açıkladı.

Salı günü Japonya’nın üzerinden geçen füze endişeye neden olmuş, Hokkaido adasında sirenler çalınmıştı.

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Bugün füze denemesiyle ilgili açıklama yayınlayan KCNA, Hwasong-12 balistik füzesinin fotoğrafını paylaşarak, yapılan denemenin Güney Kore’nin ABD ile yaptığı ortak askeri tatbikata karşılık yapıldığını duyurdu.

BBC Türkçe’nin aktardığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kendisinin gözetimindeki denemeyi, Pasifik’teki askeri operasyonların ilk adımı olarak yorumladığı kaydedildi. Ayrıca füze denemesinin ABD topraklarına dahil olan Guam’ı kontrol altına alma çabalarının anlamlı bir başlangıcı olduğu söylendi.

Füzenin Kuzey Kore’nin bir ülke üzerinden gönderdiği ve nükleer başlık taşıyabilecek ilk füze olduğu belirtiliyor.