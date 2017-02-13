Kuzey Kore balistik füzelerini denedi, Güney Kore BM’yi acil toplantıya çağırdı

Kuzey Kore’nin dün ‘başarılı’ olarak tanımlanan bir balistik füze denemesi yapması üzerine Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, yeni geliştirilen füzenin nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede olduğunu ve Devlet Başkanı Kim Jong-un’un denetiminde yapıldığını duyurdu.

Güney Kore’nin yanıtı ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırmak oldu. Reuters’a konuşan bir yetkili Güney Kore’nin yanısıra ABD ve Japonya’nın da aynı çağrıyı yaptığını söyledi.

Güney Kore savunma bakanlığı ise denemeyi provokasyon olarak niteledi: “ABD Başkanı Donald Trump’ın ne karşılık vereceği yoklamak için yapıldı.”

ABD Savunma Bakanı James Mattis Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore’nin nükleer silah kullanması durumunda ‘etkili ve çok sert’ yanıt verileceğini söylemişti.

NATO’dan da kınama

Füze denemesi Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ABD ziyaret sırasında gerçekleşirken Japon yetkililer, füzenin ülke sınırına ulaşmadığını söyledi.

Kuzey Kore’ye bir kınama da NATO’dan geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kuzey Kore’ye, gerilimi daha fazla artırmama ve uluslararası toplumla anlamlı bir diyalog vasıtasıyla yeniden ilişkiye geçme çağrısında bulundu.