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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Kore, ABD’nin görüşme teklifini reddetti

Kuzey Kore, ABD’nin görüşme teklifini ‘oyalamaya yönelik’ olduğu gerekçesiyle reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Kuzey Kore’nin nükleer müzakerecisi Kim Myong Gil, devlet haber ajansına verdiği demeçte mevkidaşı Stephen Biegun’un aracı bir ülke eşliğinde yeniden görüşme önerisinde bulunduğunu söyledi.

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İkili geçtiğimiz ay İsveç’in Stockholm kentinde bir araya gelmiş, ancak anlaşmaya varamamışlardı.

Kuzey Kore, ABD’nin yaptırımlara, ABD de Kim Jong Un’un nükleer silah programına son vermesini istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump 30 Haziran’da G20 zirvesi Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kim’le sürpriz bir görüşme yapmıştı.

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