Kuzey İrlanda’da ilk eşcinsel evlilik: ‘Eşit hakların sembolü olduğumuz için mutluyuz’

Kuzey İrlanda’da yasa değişikliğinin ardından ilk eşcinsel evlilik yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Guardian’ın haberine göre, Birleşik Krallık içerisinde eşcinsel evlilikleri yasal hale getiren en son bölge olan Kuzey İrlanda’da 26 yaşındaki Robyn Peoples ve 27 yaşındaki Sharni Edwards evlendi.

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Başkent Belfast yakınlarındaki Carrickfergus’ta evlenen çift, “Kuzey İrlanda’da eşit hakların sembolü olmaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek Edwards-Peoples soyadını kullanacaklarını belirtti.

Britanya ve İskoçya parlamentoları, eşcinsellerin evlenmesine izin veren yasaları 2014’te kabul etmesine rağmen, Kuzey İrlanda’da parlamentodaki muhafazakâr Demokratik Birlikçi Parti’nin karşı çıkması nedeniyle tasarı onaylanmamıştı.

Çeşitli protesto ve kampanyalar sonucunda, yasa tasarısı 13 Ocak’ta kabul edilmişti.