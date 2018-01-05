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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Irak’taki operasyonda kendi tüfeği ateş alan asker hayatını kaybetti

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyon sırasında kendi tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir asker hayatını kaybetti.

TSK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”

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