Kuzey Irak’ta PKK’ya düzenlenen harekatta, kaçırılan polis ve askerlerin de aralarında bulunduğu 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde PKK’ya düzenlediği sınır ötesi harekatta aralarında 2015 ve 2016 yılında kaçırılan polis ve askerlerin de bulunduğu 13 Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı açıklamasında Pençe Kartal-2 harekatında üç TSK personelinin hayatını kaybettiğini, 48 PKK mensubunun öldüğünü açıkladı. Akar, 13 Türk vatandaşının ise cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek “Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekâtın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir” dedi.

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Malatya Valisi Aydın Baruş da açıklamasında 13 kişiden 10’unun kimlik tespitinin tamamlandığını ve sekizinin 2015 ile 2016 yılları arasında kaçırılan asker ve polis memurları olduklarının belirlendiğini ifade etti.

Üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Baruş, “Malatya Adli Tıp Kurumu’nda cumhuriyet savcısı, adli tıp kurumu uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12’sinin baş bölgesinde, birinin de göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Reuters ajansına bilgi veren üst düzey güvenlik kaynağı ölenler arasında istihbarat personelinin de bulunduğunu belirtti.

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Tepkiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun da “Türkiye, sadece terör örgütüyle değil teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran, normalleştiren kişi ve yapılarla da mücadelesini sürdürecektir… PKK terör örgütünü kınamaktan dahi kaçınanların da, açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların da ellerinde şehitlerimizin kanı vardır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Bu sınır ötesi operasyon sonucunda, uzun süredir PKK’nin elinde tutulan ve kendilerini silahlı bir saldırıdan koruma imkanından mahrum olan 13 kişi ve hayatını kaybeden herkes için derin üzüntülerimizi, kayıpların ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

Açıklamada kaçırılanların yakınlarının 2015-2019 yıllarında dört defa HDP meclis grubunu ziyaret ettiklerine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: “İktidarın ve diğer partilerin de bu çabalara katılması halinde, payımıza düşen her tür görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu açıkça ifade ettik.”

Daha önce kaçırılanların serbest bırakılması için sivil heyetler oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, “Ne yazık ki, görevlilerinin yaşam ve özgürlüğü için üzerine düşen diplomatik ve insani sorumlulukları üstlenmekten kaçınan iktidar… sorumluluğunu, bu süreçte daima ailelerin yanında durmuş olan partimize yükleme çabasına girişmektedir” dendi.

ABD infazı kınadı

ABD yönetimi de 13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadı. “ABD Irak’ın Kürdistan bölgesinde Türk vatandaşlarının öldürülmesini esefle karşılamaktadır” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price PKK’nın infazdan sorumlu olduğunun teyit edilmesi halinde, “Bunu en kuvvetli şekilde kınamaktayız” dedi.