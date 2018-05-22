Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Irak’ta PKK’lılarla çatışma: İki asker hayatını kaybetti

Kuzey Irak’taki operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti.

Genelkurmay Başkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre çatışma 21 Mayıs’ta çıktı.

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Çatışmada iki asker hayatını kaybederken iki asker de yaralandı.

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