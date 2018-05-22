Kuzey Irak’ta PKK’lılarla çatışma: İki asker hayatını kaybetti

Kuzey Irak’taki operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti.
Genelkurmay Başkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre çatışma 21 Mayıs’ta çıktı.
Çatışmada iki asker hayatını kaybederken iki asker de yaralandı.
Yaramazlara biraz batar!
Kuzey Irak’taki operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti.
Genelkurmay Başkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre çatışma 21 Mayıs’ta çıktı.
Çatışmada iki asker hayatını kaybederken iki asker de yaralandı.
MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, “Milliyetçiliği şeytani bir düşünce olarak gören cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ülkücüler oy vermeyecektir” dedi.
İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede 1’inci bölge 5’inci sırada yer alan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, adaylıktan istifa etti. Twitter’dan istifa ettiğini duyuran Özel, partisi için en üst gayretle çalışmaya devam edeceğini yazdı.
31 Ekim 2018 saat 00:00’dan itibaren Atatürk Havalimanı’nın tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimindeki bakanları listeye alması AKP kulislerinde “Bakanlık görevine devam edecekler”, 22 bakanın listeye girmesi “Hükümette görev almayacaklar” diye yorumlandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD’nin, İran yönetimine ‘tarihteki en güçlü yaptırımlar’ uygulayacağını açıkladı.