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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Ege ve Güney Marmara’daki feribot seferleri iptal

Yarın beklenen kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatları ile Erdek’ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına tüm feribot seferlerini iptal etti.

Fotoğraf: DHA

Buna göre yarın Kuzey Ege’de Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında, Güney Marmara’da ise Erdek’ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılmayacak.

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Çanakkale Boğazı’ndaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinde ise şu an için herhangi bir iptal söz konusu değil.

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