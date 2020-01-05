Kuzey Ege ve Güney Marmara’daki feribot seferleri iptal

Yarın beklenen kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatları ile Erdek’ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına tüm feribot seferlerini iptal etti.

Fotoğraf: DHA

Buna göre yarın Kuzey Ege’de Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında, Güney Marmara’da ise Erdek’ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılmayacak.

Reklam

Çanakkale Boğazı’ndaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinde ise şu an için herhangi bir iptal söz konusu değil.