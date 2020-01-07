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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Ege ve Güney Marmara’daki feribot seferleri iptal, Bozcaada ve Gökçeada’da okullar tatil

Marmara ve Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege’de Gökçeada ve Bozcaada’ya, Güney Marmara’da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına bugün de deniz ulaşımı sağlanamıyor. Gökçeada ve Bozcaada’da ise dünden sonra bugün de okullar tatil edildi.

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı poyraz fırtınası ve kar yağışı yalnızca İstanbul’da değil, Çanakkale’de de etkili oluyor. Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi’nde saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye kadar çıkan poyraz fırtınası nedeniyle Gestaş firması, dünden sonra bugünde tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıkladı.

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Buna göre, Kuzey Ege’de Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında, Güney Marmara’da ise Erdek’ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.

Çanakkale Boğaz hattında ise Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri, gece saat 03:00’de liman başkanlığı talimatıyla geçici olarak durduruldu.

Çanakkale’de poyrazla birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı sürüyor.

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