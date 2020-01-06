Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Ege ve Güney Marmara’daki adalara ulaşım durdu

Marmara ve Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege’de Gökçeada ve Bozcaada’ya, Güney Marmara’da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı poyraz fırtınası, Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi’nde etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye varan poyraz nedeniyle Gestaş firması tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıkladı.

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Öte yandan Çanakkale Boğazı’nda, Çanakkale – Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle 09:00’dan itibaren geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale – Eceabat ve Lapseki – Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an aksamadan devam ediyor. 

Çanakkale’de poyraz ile birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezine yağmur, bazı ilçelerin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor.

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