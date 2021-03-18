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Yaramazlara biraz batar!

Kuyumcuların 500 gram altını kamu bankalarına yatırmasından vazgeçildi

Kuyumcuların 500’er gram altını kamu bankalarına yatırmalarına ilişkin taslak yönetmelik metinden çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Kuyumcular odası başkanları ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılan görüşmeler sonucunda taslaktaki 500 gram teminat maddesi kaldırıldı. Diğer maddeler üzerinde de çalışmalar yapılacak” dedi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir süre önce sektör görüşüne açılan ‘Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı’nda, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500’er gram altını kamu bankalarına yatırmaları planlanıyordu.

Planlanan yönetmeliğe göre kuyumcu, teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacaktı.

Ticaret Bakanlığı taslağının 11’inci maddesinde, “Kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba beş yüz gram altın teminat olarak yatırılır” denmişti.

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