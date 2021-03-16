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Yaramazlara biraz batar!

Kuyumculardan 500’er gram altını kamu bankalarına yatırmaları istenecek

Ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500’er gram altını kamu bankalarına yatırmaları istenecek.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı’ sektör görüşüne açıldı.

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Yönetmeliğin amacının, kuyum işletmelerinin açılış ve faaliyetleri ise ilgili kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtildi.

Taslağa göre, kuyumcu, teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacak.

Ticaret Bakanlığı taslağının 11. maddesinde, “Kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba beş yüz gram altın teminat olarak yatırılır” dendi.

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