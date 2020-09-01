Kuyumcu sahte altınla dolandırılmış

İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre polis, 21 Ağustos’ta Pendik Deniz Caddesi üzerinde kuyumcu dükkanı bulunan Ş.D.’nin sahte altınla dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

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İşyerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Sultan Y.’yi dün yakaladı.

Gözaltına alınan Sultan Y.’nin daha önce de Gaziosmanpaşa’daki bir kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı belirlendi.

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen Sabri S. polise teslim oldu. Sabri S. Yalçın T., Doğan M. ve Muharrem K. ile ‘birlikte çalıştıklarnı’ anlattı.

Şüpheli Sabri S. ve Yalçın T. de gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.