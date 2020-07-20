Kuyumcu kuryesi gasp edildi: 120 bin lira, 2 kilo altın çalındı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, bir kuyumcu kuryesi, silahlı ve maskeli kişiler tarafından gasp edildi. 120 bin lira ve 2 kilogram altın çalındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Vehbi A., Sultanbeyli’den para ve altından oluşan kargoyu alarak 34 ZK 1503 plakalı otomobille yola çıktı.

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Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi’nde seyir halindeki aracın önü, içinde maskeli ve silahlı dört kişinin bulunduğu başka bir otomobil tarafından kesildi.

Söz konusu araçtan inen iki kişi havaya ateş ederek Vehbi A.’nın otomobilinin kapısını açtı ve altın ile paraları çalıp kaçtı.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.