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Yaramazlara biraz batar!

Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı

Perakende işletmelerce yapılan kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, ilgili hüküm, “Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi sekiz ayı geçemez” diye düzenlendi.

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