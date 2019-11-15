Perakende işletmelerce yapılan kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, ilgili hüküm, “Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi sekiz ayı geçemez” diye düzenlendi.