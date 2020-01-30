Kuyuda hayatını kaybeden işçinin ailesine 2 milyon lira tazminat ödenecek

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, altı buçuk yıl önce ilaçlama yapmak için indikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek ölen üç işçiden biri olan Osman Sarı’nın (36) eşi ve üç kızı, mahkemenin verdiği karar ile 1 milyon 133 bin 955 TL maddi ve manevi tazminat almaya hak kazandı. Kararın ardından miktar, faiz ve masraflar ile birlikte tazminat miktarı toplam 2 milyon 50 bin TL olarak hesaplandı.

Fotoğraflar: Aydınpost / DHA (Arşiv)

Mayıs 2013’te Yavansu mahallesinde bulunan belediyeye ait kanalizasyon terfi istasyonunda ilaçlama yapmak için kuyuya inen ve metan gazından zehirlenen Kuşadası Belediyesi İlaçlama Amiri Veysel Turgut (48) ile işçi Osman Sarı ve kendilerini kurtarmak isteyen itfaiye eri Uğur Apaydın (44) hayatını kaybetmişti. Osman Sarı’nın ailesi olaydan sonra Kuşadası 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatları aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davası açmıştı.

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Pazartesi günü sonuçlanan davada mahkeme olayda hayatını kaybeden Osman Sarı’nın eşi Sezgin Sarı, kızları Açelya, Melisa ve Aleyna Sarı için kişi başı 125’er bin TL manevi tazminat; Sezgin Sarı için 415 bin TL, Melisa Sarı için 35 bin 985 TL ve ikiz kızlar Melisa ve Aleyna Sarı için ise kişi başı 91 bin 985 TL maddi tazminat ödenmesine karar verildi. Olay gününden itibaren faiziyle birlikte ödenecek olan maddi ve manevi tazminatlar faiz ve masraflar ile birlikte 2 milyon 50 bin TL olarak hesaplandı. Ayrıca bu paranın yüzde 60’ını Kuşadası Belediyesi’nin, yüzde 40’ını ise İller Bankası’nın ödemesine karar verildi.