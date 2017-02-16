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Yaramazlara biraz batar!

‘Kuyu’ yeni yuvasında: Kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlıyoruz

Sondaj kuyusunda 10 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarılan yavru köpek ‘Kuyu’ Beykoz itfaiyesindeki yeni yuvasına yerleşti. Kurtarma çalışmalarında yer alan itfaiye eri Veysel Sivri, “Kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Beykoz’da 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ‘Kuyu’, 10 gün sonra yılan yakalama aparatıyla kurtarılmıştı.

Veteriner kontrolüne giren ‘Kuyu’nun beden ve ruh sağlığının gayet iyi olduğu açıklanmıştı.

 

Beykoz itfaiyesi bahçesindeki yeni yuvasına kavuşan ‘Kuyu’nun aralarında olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen itfaiye görevlisi Veysel Sivri, “7 aylık olduktan sonra Kuyu köpeğimizi kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlıyoruz. İnşallah bundan sonra itfaiye eri olarak devam edecek” diye konuştu.

10 gün sonra aramıza dönen ‘Kuyu’ yeni yuvasına kavuştu

Beykoz’da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, 10 gün sonra kurtarıldı

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