Kuyruk başına 5 lira destek ödemesi sona erdi: Balıkçılar, bugüne kadar 36 bin balon balığı yakaladı

Antalya’da, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, istilacı tür balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından balıkçılar 24 günde 36 bin balon balığı yakaladı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre bakanlığın, balon balığı avcılığı için ay başında başlattığı, kuyruk başına 5 lira destek ödenmesini öngören uygulama sona erdi.

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Antalya’daki balıkçılar 36 bin balon balığı kuyruğunu il müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, uygulamanın amacının, sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balıklarından ‘Lagocephalus sceleratus’ türünün ekosistemdeki yoğunluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

‘İmha edilecek’

Antalyalı balıkçıların uygulamaya ilgi gösterdiğini aktaran Coşkun şöyle devam etti: “Kentte havaların son dönemlerde kötü gitmesi nedeniyle balıkçılar denize fazla açılamadı. Hedef 1 milyon balon balığıydı. 4 Ocak itibarıyla desteklemeye ilişkin askıları ilana çıkartacağız. Ardından balıkçılara ödemelere başlayacağız. Bize gelen kuyruklar, çevre atık yönetmeliği kapsamında imha edilecek.”

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Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta, balon balığı kuyruk alımının balıkçılara destek olduğunu dile getirdi.

‘2021’de yıl boyu destek verilsin’

2021’de, desteğin yıl boyunca yapılmasını istediklerini anlatan Balta şunları söyledi: “Destekleme tüm yıla yayılırsa, balıkçılar balon balığına özel ağlar yapabilir. Nisan ve mayıs aylarında bu balığın popülasyonu da artıyor. O dönemlerde çok daha fazla yakalanacak ve popülasyonu azalacaktır. 36 bin kuyruğun bile popülasyonu azalttığını düşünüyoruz.”