Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilen 36 işçide corona virüsü tespit edildi

Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 280 Türk işçiden 36’sının corona virüsü testi pozitif çıktı.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 280 Türk işçi, 14 günlük süreyle karantinaya alındı.
Yurtta sağlık kontrolünden geçirilen işçilere corona virüsü testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan 36 kişi, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavilerine başlandı.