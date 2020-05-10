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Yaramazlara biraz batar!

Kuveyt’teki 253 Türk vatandaşı Ankara’ya getirildi

Kuveyt’teki 253 Türk vatandaşı, corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye’ye getirildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Yurt dışında yaşayan vatandaşları tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt’ten Türk vatandaşlarını getiren THY uçağı, Esenboğa Havalimanı’na indi.

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Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona taşındı.

Pasaport kontrolünün ardından yolcular, uçaktan sırayla inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Yozgat’taki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

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Sağlık görevlileri tarafından şüpheli bulunan beş yolcu ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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