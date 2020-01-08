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Yaramazlara biraz batar!

Kuveytli fondan, giyim firması Yargıcı’yı satma kararı

Ağırlıklı olarak kadın hazır giyim markası üzerine yoğunlaşan Yargıcı’nın hisseleri ile ilgili stratejik opsiyonlar ve satış için ön görüşmeleri yapmak üzere danışmanlık şirketi Pragma yetkilendirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Konuya yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre yetkilendirme yaklaşık bir ay önce yapılırken, hisselerin tamamının da satışının düşünüldüğü belirtildi.

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Yargıcı’nın ana ortağı ve Pragma yetkilileri, şirket (Yargıcı) ile temasa geçen yatırımcılarla ön görüşmeleri yapmak üzere Pragma’nın yetkilendirildiğini teyit etti.

Kuveytli fona satılmıştı

Yargıcı’nın çoğunluk hissesi Kuveytli yatırım fonu Global Investment House’a satılmış, sonrasında ise Global Investment House, Kuveyt merkezli Kamco Invest ile birleşmişti.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1978 yılında erkek gömleği satışı üzerine kurulan şirket 2001 yılından itibaren sadece kadın koleksiyonu tasarlamaya başladı. Daha sonra mobilya ve dekorasyon ürünleri de eklendi.

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Online satışın yanısıra, aralarında Almanya, KKTC, Suudi Arabistan’ın yer aldığı ülkelerde de mağazaları bulunan şirketin yurt içi-yurt dışı toplam mağaza sayısı ise 85 civarında bulunuyor.

Türkiye’de 2019’da birleşme ve satın alma hacmi Suriye’deki savaş, kredi notunun yatırım yapılabilir seviyenin altında olması ve milli gelirin yeterince büyümemesinin etkisiyle 2.9 milyar dolar ile son 15 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi. Sektör yetkilileri 2020 yılından daha umutlu olduğunu açıkladı.

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