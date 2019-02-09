Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kuveytli çift evlendikten üç dakika sonra boşandı

Kuveytli bir çift evlendikten sadece üç dakika sonra boşanarak ülkenin en hızlı boşanan çifti oldu.

Fotoğraf: Reuters

Boşanmanın sebebi ise damadın nikah salonundan çıkarken ayağı takılıp düşen yeni eşine “Aptal” demesi.

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Middle East Monitor’da yer alan habere göre evlendikten dakikalar sonra yeni eşinin böyle bir saygısızlık yaptığını gören kadın salona geri dönerek evliliğin fes edilmesini talep etti. Çift toplam üç dakika evli kaldıktan sonra boşanmış oldu.

Middle East Monitor’un 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Ortadoğu’da boşanma oranı en yüksek olan ülke yüzde 2.6 ile Ürdün olurken, binde 2.2 ile Kuveyt, binde 2 ile İran ve binde 1.9 ile Mısır en çok boşanma vakası görülen Ortadoğu ülkeleri. Araştırmaya göre Türkiye’de ise boşanma oranı binde 1.6 düzeyinde.

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