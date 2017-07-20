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Şimdi de Kuveyt’le İran arasında diplomatik gerginlik

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Körfez’de Katar’a yönelik abluka sürerken, bu sefer Kuveyt’le İran arasındaki ipler gerildi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl Kuveyt’te bir grup kişinin İran adına Hizbullah için casusluk yapmaktan suçlu bulunmasının ardından, Kuveyt, İran’la olan diplomatik ilişkisine yönelik bazı adımlar atmaya karar verdiğini duyurdu.

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Reuters, Kuveyt’teki bazı Tahran temsilciliklerinin kapatıldığını belirtirken, AFP Kuveyt’in 15 İranlı diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuveyt Enformasyon Bakanı Şeyh Muhammed el Mübarek el Sabah, “Kuveyt, İran’la ilişkisinde Viyana anlaşmasındaki diplomatik normlara uygun olarak adım atma kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

Ancak bakan, atılacak adımlar konusunda detay vermedi.


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